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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниелян снялся с произвольной программы на Гран-при России в Москве по медицинским показаниям

В короткой программе фигурист занял 11-е место.  Федерация фигурного катания России (ФФКР) сообщила, что Даниелян не выступит по медицинским показаниям.

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