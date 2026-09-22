Взоржет даже зяблик! Но сделает это с уважением, ведь это официально самые смешные слоны и носороги в мире! Повстречаете сегодня слонов и носорогов — пожмите им от нас лапу! 22 сентября сошлись два праздника крупных: День защиты слонов (Elephant Appreciation Day) и Всемирный день носорога (World Rhino Day).