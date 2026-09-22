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Самые смешные фото слонов и носорогов — победители Comedy Wildlife Photography Awards за всю историю

Самые смешные фото слонов и носорогов — победители Comedy Wildlife Photography Awards за всю историю

Взоржет даже зяблик! Но сделает это с уважением, ведь это официально самые смешные слоны и носороги в мире! Повстречаете сегодня слонов и носорогов — пожмите им от нас лапу! 22 сентября сошлись два праздника крупных: День защиты слонов (Elephant Appreciation Day) и Всемирный день носорога (World Rhino Day).

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