Взоржет даже зяблик! Но сделает это с уважением, ведь это официально самые смешные слоны и носороги в мире! Повстречаете сегодня слонов и носорогов — пожмите им от нас лапу! 22 сентября сошлись два праздника крупных: День защиты слонов (Elephant Appreciation Day) и Всемирный день носорога (World Rhino Day).
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