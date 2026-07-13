В сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников, в Подмосковье есть погибшие и раненые

Массированная атака на российскую столицу вражеских беспилотников идет вторые сутки. "В сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников с 20:30 воскресенья", - сообщил в своем канале в "Макс" мэр Москвы Сергей Собянин.
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