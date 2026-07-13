Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 556 подписчиков

В сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников, в Подмосковье есть погибшие и раненые

В сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников, в Подмосковье есть погибшие и раненые

Массированная атака на российскую столицу вражеских беспилотников идет вторые сутки. "В сторону Московского региона летело более 350 вражеских беспилотников с 20:30 воскресенья", - сообщил в своем канале в "Макс" мэр Москвы Сергей Собянин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии