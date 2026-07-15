smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 587 подписчиков

Иорданские военные заявили о перехвате трех иранских ракет

Иорданские военные заявили о перехвате трех иранских ракет

Утром в среду успешно перехватили и сбили три баллистические ракеты, запущенные из Ирана, силы ПВО Иордании, 15 июля сообщает государственное агентство Petra со ссылкой на источник в Генеральном командовании вооруженных сил королевства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии