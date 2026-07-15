Иорданские военные заявили о перехвате трех иранских ракет

Утром в среду успешно перехватили и сбили три баллистические ракеты, запущенные из Ирана, силы ПВО Иордании, 15 июля сообщает государственное агентство Petra со ссылкой на источник в Генеральном командовании вооруженных сил королевства.
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