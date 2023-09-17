Камила Валиева: «События, которые случились со мной, сделали меня осознаннее, взрослей. Они перевернули мою жизнь»

– Жизнь состоит из черных и белых полос, другой вопрос, как преодолевать свои «полосы препятствий». У тебя есть ответ на этот вопрос? – События, которые случились со мной, сделали меня осознаннее, взрослей.
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