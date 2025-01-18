В Азербайджане обнаружен первый случай заражения оспой обезьян

Первый в Азербайджане случай заражения человека оспой обезьян выявлен в городе Баку, объявили министерство здравоохранения и объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана в совместном заявлении 18 января, опубликованного пресс-службой минздрава республики.
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