Известный архитектор Борис Бернаскони рассказал студентам АлтГТУ о своих проектах

Более 300 человек — студенты и преподаватели Института архитектуры и дизайна АлтГТУ, а также представители архитектурного сообщества Алтайского края — собрались на встрече с Борисом Бернаскони.
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