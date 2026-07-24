❕В Феодосии с 27 июля снизят давление воды на магистральных водоводах В домах, расположенных на возвышенности, вода может частично пропадать.
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❕В Феодосии с 27 июля снизят давление воды на магистральных водоводах В домах, расположенных на возвышенности, вода может частично пропадать.