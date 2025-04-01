В правительстве РФ согласились рассмотреть проблема обманутых дольщиков ИЖС

Минстрой РФ рассмотрит вопрос о кредитной амнистии в отношении обманутых дольщиков в сфере ИЖС. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на ответ из аппарата правительства РФ на обращение заместителя председателя комитета Госдумы по ЖКХ Александра Аксененко.