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За рулем

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Спорткар с пластиковым кузовом вытащили со дна — что с ним стало?

Спорткар с пластиковым кузовом вытащили со дна — что с ним стало?

Дайвер нашел машину, которую угнали пять лет – это произошло в американском штате Джорджия. Случайная находка ныряльщика-любителя оказалась спорткаром Chevrolet Corvette Grand Sport седьмого (С7) поколения.

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