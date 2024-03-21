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Редкий Shelby GT500 1967 года выпуска нашли в сарае

60-е годы прошлого столетия считаются золотым веком маслкаров. В те времена три крупных американских автопроизводителя жестко боролись друг с другом, ежегодно обмениваясь ударами и соревнуясь за звание лучшего автомобиля в своем классе.

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