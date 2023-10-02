Кандидат в президенты США Десантис заявил, что не станет напарником Трампа

Губернатор Флориды и кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что не согласился бы стать напарником экс-главы государства Дональда Трампа на выборах в 2024 году, передает Bloomberg.
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