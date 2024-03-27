Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

Задействованы сотни специалистов Благодарность всем специалистам и простым жителям, кто помогал ликвидировать последствия теракта в Crocus City Hall, а также работает с пострадавшими и семьями погибших, выразил сегодня Сергей Собянин.
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