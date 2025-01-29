Помогающие бороться в онкологией вещества обнаружили ученые в шиповнике

Ученые обнаружили в плодах шиповника 48 веществ, ранее не замеченных в ходе исследований растения. Наиболее примечательными являются яцеозидин и цирсилиол — они способны подавлять раковую активность, рассказали представители Минобрнауки РФ в беседе с Газета.