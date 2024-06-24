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Орбан: с инициативой перемирия на Украине должен выступить президент США

Орбан: с инициативой перемирия на Украине должен выступить президент США

С инициативой перемирия на Украине должен выступить президент Соединенных Штатов. Соответствующую точку зрения выразил руководитель правительства Венгрии Виктор Орбан, давший интервью медиагруппе Funke.

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Комментарии
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Elena Compton
И шишек набрать и жопу не ободрать?))))
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15 час.
Elena Compton
и с Россией ссориться не хочет и Штатам задницу лизнуть? А не сказать ли ему по-русски куда идти?????
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15 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Чисто логически - да, ЕСЛИ БЫ вдруг &quot;самоходный деде на перфокартах&quot; прокряхтел бы о мире вна, то за месяц-два мир мог бы наступить. Есть одно НО, дед ни хрена не решает в этом сраном Пиндостане, а тем, кто за его спиной, нужна войнушка и желательно покрупнее нынешней. Поэтому слова Орбана - вроде, как слова Капитана Очевидность, но мимо кассы.
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14 час.

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