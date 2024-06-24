Орбан: с инициативой перемирия на Украине должен выступить президент США

и с Россией ссориться не хочет и Штатам задницу лизнуть? А не сказать ли ему по-русски куда идти?????

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

Чисто логически - да, ЕСЛИ БЫ вдруг "самоходный деде на перфокартах" прокряхтел бы о мире вна, то за месяц-два мир мог бы наступить. Есть одно НО, дед ни хрена не решает в этом сраном Пиндостане, а тем, кто за его спиной, нужна войнушка и желательно покрупнее нынешней. Поэтому слова Орбана - вроде, как слова Капитана Очевидность, но мимо кассы.