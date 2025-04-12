Шоу-бизнес: Куда исчез «шеф» из «Бриллиантовой руки»: Донос, арест и ссылка в судьбе Николая Романова

Тезка и однофамилец российского императора, актер Николай Романов, в полной мере испытал на себе все превратности судьбы: несправедливый арест, неволю, потерю работы, забвение… Он мог бы стать звездой – но зрители запомнили его по единственной роли.
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