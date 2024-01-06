Роскосмос публикует рассекреченные документы о создании автоматических станций «Венера-11» и «Венера-12»

Сорок пять лет назад, в сентябре 1978 года, с космодрома Байконур ракетами-носителями «Протон-К» были запущены автоматические станции «Венера-11» и «Венера-12», спускаемые аппараты которых спустя три месяца совершили мягкие посадки на Венеру и провели ее исследование.