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4 августа в Архангельске пройдут масштабные ремонты на коммунальных сетях

4 августа в Архангельске пройдут масштабные ремонты на коммунальных сетях

Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска. С 9:00 до 17:00 будет отключено горячее водоснабжение по адресам: улица Комсомольская, 9/1, 9/2, 9, 11; улица Логинова, 3, 4, 5, 7; улица Садовая, 2/1, 2, 4; набережная Северной Двины, д.

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