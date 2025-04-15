В шахте «Садкинская» в Ростовской области обвалилась порода

В шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области произошёл обвал породы. Около 75 сотрудников смогли выбраться на поверхность, ещё двое оказались под завалом, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии