В шахте «Садкинская» в Ростовской области обвалилась порода

В шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области произошёл обвал породы. Около 75 сотрудников смогли выбраться на поверхность, ещё двое оказались под завалом, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.