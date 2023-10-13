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Дорожная карта газового хаба рассматривается турецкими партнерами — Новак

Дорожная карта газового хаба рассматривается турецкими партнерами — Новак

Дорожная карта по проекту создания в Турции газового хаба, подготовленная «Газпромом», находится на рассмотрении у турецких партнеров, заявил 13 октября вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Арабик.

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