Дорожная карта газового хаба рассматривается турецкими партнерами — Новак

Дорожная карта по проекту создания в Турции газового хаба, подготовленная «Газпромом», находится на рассмотрении у турецких партнеров, заявил 13 октября вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Арабик.
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