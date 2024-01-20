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Россия нас продавливает, есть вопросы к командирам по построению обороны, — секретарь оборонного комитета Рады

Россия нас продавливает, есть вопросы к командирам по построению обороны, — секретарь оборонного комитета Рады

ВСУ не успевают выстроить свою оборону под натиском российских войск. Секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко заявил, что наа ряде направлений Россия их продавливает, потому есть вопросы к командирам по построению обороны.

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