Климов назвал слова экс-генсека об уступке Украиной территорий тратой времени

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, который допустил «временную уступку» Украиной территорий ради быстрого достижения мира, ничего нового не изобрёл, а пересказывает то, что сейчас «гуляет» по западным СМИ, заявил в беседе с RT заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.