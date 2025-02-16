Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) описал свое ощущение от речи вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он разгромил политику Евросоюза.
"Тотальное унижение": в Киеве отреагировали на речь Вэнса
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Не всё "котам масленица"!
Ответить
1 д.
АС
Александр Сысоев
Для Европы известная поговорка должна быть немного изменена: "не все скотам масленица".
Ответить
1 д.
АК
Александр Кутуев
Граждане европейские толерасты, мультикультуристы и политкореки! Ваш бесконечный дебилизм просто ужасает! Дядя Сэм поставил вас раком и имеет в извращенной форме! А вы и довольны "давай, давай дядя Сэм, лишь бы тебе было приятно, а мы - то потерпим!" Куда мир катится? Прямиком в пропасть!
Ответить
19 час.
Свежие комментарии