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"Тотальное унижение": в Киеве отреагировали на речь Вэнса

"Тотальное унижение": в Киеве отреагировали на речь Вэнса

  Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) описал свое ощущение от речи вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он разгромил политику Евросоюза.

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Комментарии
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Eduard
Не всё &quot;котам масленица&quot;!
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1 д.
АС
Александр Сысоев
Для Европы известная поговорка должна быть немного изменена: &quot;не все скотам масленица&quot;.
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1 д.
АК
Александр Кутуев
Граждане европейские толерасты, мультикультуристы и политкореки! Ваш бесконечный дебилизм просто ужасает! Дядя Сэм поставил вас раком и имеет в извращенной форме! А вы и довольны &quot;давай, давай дядя Сэм, лишь бы тебе было приятно, а мы - то потерпим!&quot; Куда мир катится? Прямиком в пропасть!
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19 час.
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