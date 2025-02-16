"Тотальное унижение": в Киеве отреагировали на речь Вэнса

АК

Александр Кутуев

Граждане европейские толерасты, мультикультуристы и политкореки! Ваш бесконечный дебилизм просто ужасает! Дядя Сэм поставил вас раком и имеет в извращенной форме! А вы и довольны "давай, давай дядя Сэм, лишь бы тебе было приятно, а мы - то потерпим!" Куда мир катится? Прямиком в пропасть!