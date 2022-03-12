Антон Смольский: «Неприятно осознавать, что мы теряем хорошую форму. Думаю, люди, которые отстраняли нас, понимают, насколько это больно»

Белорусский биатлонист Антон Смольский высказался об отстранении России и Беларуси от международных соревнований.

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