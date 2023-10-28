Разработчики Little Nightmares 3 показывают кооперативное прохождение Некрополиса ...

Разработчики Little Nightmares 3 показывают кооперативное прохождение НекрополисаИздатель Bandai Namco вместе с разработчиком Supermassive Games выпустили 18-минутное геймплейное видео атмосферного хоррор-приключения Little Nightmares 3.
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