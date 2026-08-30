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Батраков дебютировал под овации стамбульских трибун и едва не стал героем в первом же матче за «Галатасарай»

Батраков дебютировал под овации стамбульских трибун и едва не стал героем в первом же матче за «Галатасарай»

Вчера в матче турецкой Суперлиги «Галатасарай» - «Гёзтепе» (3:2) дебютировал российский полузащитник Алексей Батраков, выйдя на замену в начале второго тайма при счете 1:1.

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