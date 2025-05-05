Ростех начал страховать самолеты от атак беспилотников

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Входящая в госкорпорацию «Ростех» некоммерческая организация «РТ-взаимное страхование» начала страховать авиационные риски, которые могут возникнуть в ходе испытательных полетов самолетов или в результате других инцидентов, включая атаки беспилотников, говорится в сообщении Ростеха.