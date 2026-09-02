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Царьград

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Психолог Колмановский советует родителям помогать с домашкой детям

Психолог Колмановский советует родителям помогать с домашкой детям

1 сентября для родителей начинается учебная пора, и встает вопрос: помогать ли детям с домашними заданиями? Психолог Александр Колмановский объясняет, что активная родительская поддержка необходима, чтобы облегчить школьникам учебный процесс.

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