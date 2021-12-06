Европа создает стратегические газовые хранилища

Резервы газа в Европе оказались аномально низкими.В Еврокомиссии при этом не считают нужным пересматривать систему ценообразования на газ в ЕС Рекомендации по обновлению норм ЕС в сфере управления закупками и запасами природного газа, которые также будут покрывать перепрофилирование существующих ПХГ для хранения водорода, согласует Еврокомиссия 14 декабря, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики.