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Александр Васильев: «У Анастасии Стоцкой продуманный и осмысленный гардероб»

Александр Васильев: «У Анастасии Стоцкой продуманный и осмысленный гардероб»

Сегодня в поле зрения нашего постоянного эксперта попала звезда мюзиклов Анастасия Стоцкая. Что же. Александр Васильев Марина Денисова Элемент мужской моды «Великий Гэтсби» или «Поющие под дождем» Не бросается в глаза Позаимствовала у Алена Делона Пять с плюсом за прическу Ничего лишнего Модный омлет Как у Олега Видова Идеальный контраст Как героиня комикса Очень тактично Как носить тельняшку? Настоящая фанатка Голосуем за оверсайз Как девочка Последовательница «Битлз» Хороший стилист или отличный вкус Сегодня в поле зрения нашего постоянного эксперта попала звезда мюзиклов Анастасия Стоцкая.

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