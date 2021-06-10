Александр Васильев: «У Анастасии Стоцкой продуманный и осмысленный гардероб»

Сегодня в поле зрения нашего постоянного эксперта попала звезда мюзиклов Анастасия Стоцкая. Что же. Александр Васильев Марина Денисова Элемент мужской моды «Великий Гэтсби» или «Поющие под дождем» Не бросается в глаза Позаимствовала у Алена Делона Пять с плюсом за прическу Ничего лишнего Модный омлет Как у Олега Видова Идеальный контраст Как героиня комикса Очень тактично Как носить тельняшку? Настоящая фанатка Голосуем за оверсайз Как девочка Последовательница «Битлз» Хороший стилист или отличный вкус Сегодня в поле зрения нашего постоянного эксперта попала звезда мюзиклов Анастасия Стоцкая.