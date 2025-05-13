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«Байер» рассматривает Хюттера на замену Алонсо и готов заплатить «Монако» отступные

«Байер» рассматривает Хюттера на замену Алонсо и готов заплатить «Монако» отступные

Леверкузенцы рассматривают тренера «Монако» как замену Хаби Алонсо, который летом возглавит «Реал». По данным L’Equipe, «Байер» готов выплатить отступные за Хюттера, его контракт с княжеским клубом рассчитан до 2027 года.

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