«Байер» рассматривает Хюттера на замену Алонсо и готов заплатить «Монако» отступные

Леверкузенцы рассматривают тренера «Монако» как замену Хаби Алонсо, который летом возглавит «Реал». По данным L’Equipe, «Байер» готов выплатить отступные за Хюттера, его контракт с княжеским клубом рассчитан до 2027 года.