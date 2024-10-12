В Архангельской области спасатели эвакуировали 9 рыбаков

В регионе третьи сутки действует штормовое предупреждение, напоминают в региональном управлении МЧССильный выгонный ветер южного направления способствует выходу воды в море, вместе с отливом это привело к обмелению рек.
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