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Алина Горбачева: «Мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с тренером. У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам»

«Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой.

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