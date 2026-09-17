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Собянин сообщил об уничтожении 15 летевших на Москву беспилотниках

Собянин сообщил об уничтожении 15 летевших на Москву беспилотниках

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Силы противовоздушной обороны сбили 15 беспилотников, летевших в сторону Москвы.

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