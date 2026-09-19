Ядра орехов подвели: США едва не атаковали сухогруз Китая, доверяя информации ИИ По данным американских СМИ, весной 2026 года американские военные оказались на грани нан.
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