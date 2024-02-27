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Прогноз на март, апрель и май...

Прогноз на март, апрель и май...

КВАДРАТУРА  КРУГА Их стратегия на ближайшие несколько месяцев (как минимум, с марта по май) понятна и логична: они сделали выводы из недавних событий и неудач, оценили наши сильные стороны, и теперь попытаются их нейтрализовать.

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Уже вон макрон намекает, что вполне возможно введут свои войска на Украину, поэтому конфликт будет разрастаться, не остановится до проигрыша одной из сторон конфликта
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