КВАДРАТУРА КРУГА Их стратегия на ближайшие несколько месяцев (как минимум, с марта по май) понятна и логична: они сделали выводы из недавних событий и неудач, оценили наши сильные стороны, и теперь попытаются их нейтрализовать.
Прогноз на март, апрель и май...
Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Уже вон макрон намекает, что вполне возможно введут свои войска на Украину, поэтому конфликт будет разрастаться, не остановится до проигрыша одной из сторон конфликта
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