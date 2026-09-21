Zero Hedge
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Zero Hedge

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Powerful Explosion Rocks Aleppo Ammo Depot In Latest Mystery Blast

Powerful Explosion Rocks Aleppo Ammo Depot In Latest Mystery Blast

Powerful Explosion Rocks Aleppo Ammo Depot In Latest Mystery Blast A terrifying blast erupted outside the major northern Syrian city of Aleppo overnight, which caused area residents to evacuate their homes, and with sustained explosions visible for miles around.

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