Powerful Explosion Rocks Aleppo Ammo Depot In Latest Mystery Blast A terrifying blast erupted outside the major northern Syrian city of Aleppo overnight, which caused area residents to evacuate their homes, and with sustained explosions visible for miles around.
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