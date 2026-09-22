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Ловушка для северян: вражеские каналы «радары БПЛА» под видом народных сводок собирают данные на Ямале

Ловушка для северян: вражеские каналы «радары БПЛА» под видом народных сводок собирают данные на Ямале

САЛЕХАРД, 22 сентября, ФедералПресс. В мессенджерах и соцсетях активизировались каналы противника, которые выдают себя за системы мониторинга беспилотников на Ямале.

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