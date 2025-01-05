Двум подросткам предъявили обвинение в совершении теракта в Екатеринбурге

t.me/Следком В Екатеринбурге следователи предъявили обвинение в совершении теракта двум подросткам, которые в ночь на 22 декабря 2024 года подожгли машину полиции на стоянке на улице Чапаева, проинформировали в пресс-службе Следкома.
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