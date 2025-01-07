В НАТО создадут систему защиты интернет-коммуникаций от повреждения подводных кабелей

НАТО создаст гибридную систему подводных кабелей и спутниковой связи для защиты интернет-инфраструктуры, поскольку волоконно-оптические кабели, по которым проходит 95% мирового интернет-трафика, становятся все более уязвимыми для повреждений и саботажа.