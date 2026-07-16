Красота по-советски. На кого равнялись модницы и как повторяли образы кинозвезд?

В пятницу и воскресенье телеканал «МИР покажет легендарный советский фильм «Я шагаю по Москве. Сегодня эта картина интересна не только благодаря сюжету и великолепному актерскому составу, но и потому, что она служит настоящей энциклопедией городской моды начала 1960-х годов.
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