Красота по-советски. На кого равнялись модницы и как повторяли образы кинозвезд?

В пятницу и воскресенье телеканал «МИР покажет легендарный советский фильм «Я шагаю по Москве. Сегодня эта картина интересна не только благодаря сюжету и великолепному актерскому составу, но и потому, что она служит настоящей энциклопедией городской моды начала 1960-х годов.