МВД: пропавшие в Пуховичском районе девочки найдены в лесу в нескольких километрах от дома

Потерявшихся в Пуховичском районе детей нашли в лесу в нескольких километрах от дома. Об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси Наталья Сахарчук, сообщает БЕЛТА.
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