Власти РФ пересмотрели прогноз по нефтегазовым поступлениям в бюджет в 2024 году в сторону их уменьшения

Поступления нефтегазовых доходов в федеральный бюджет в 2024 году снизятся на 518,9 млрд рублей. Об этом говорится в законопроекте с поправками к бюджету на текущий год и плановый период 2025 и 2026 годов.
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