Установка программы: ветеран СВО назначен врио губернатора Тамбовской области

В День народного единства Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Евгения Первышова — депутата Госдумы, ветерана СВО и участника кадровой программы «Время героев».
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