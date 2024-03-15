Уже скоро: «АвтоВАЗ» назвал дату презентации новой LADA Iskra

Отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» назвал сроки презентации новой модели — LADA Iskra. Автомобиль в кузове седан впервые покажут публике 5 июня 2024 года на 27-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии