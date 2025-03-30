Много Kia Rio российской сборки и новых Chery Tiggo 7L обнаружилось на стоянке бывшего российского завода General Motors

На парковке бывшего российского завода General Motors, где когда-то собирали автомобили Opel и Chevrolet, обнаружились новые Solaris KRX (это приподнятый хетчбэк Kia Rio X-Line) и Chery Tiggo 7L (новая модель на замену Chery Tiggo 7 Pro Max).