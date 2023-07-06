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НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ: СТАЛА ИЗВЕСТНА СУДЬБА ПОДАРКА ШОЙГУ ДЛЯ ПРИГОЖИНА

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ: СТАЛА ИЗВЕСТНА СУДЬБА ПОДАРКА ШОЙГУ ДЛЯ ПРИГОЖИНА

Петербургскому бизнесмену и основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину вернули наградной пистолет Glock, полученный от министра обороны Сергея Шойгу, и другое оружие, которое нашли и зъяли при обысках в Санкт-Петербурге.

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Комментарии
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Tania Еременко
А пистик вернули для чего? Чтобы того?  ага?...
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18 час.
Александр Лесков
👍🤠👍Эти  шаги  косвенно  доказывают, что «мятеж» «вагнеров» был  вовсе не мятежом,  а удачно прикрытой передислокацией мощной воинской группировки,  нашего  воинского кулака,  поближе к  западным  Моськам.  Прав, похоже, я был в  своих  соображалках  по  этому громкому поводу... Ведь «коллективный Запад» проглотил эту  (начинённую стрихнином  для шакалов и брехливых  западных Мосек-журнафлюгеров),  приманку —  и не  поморщился и  даже не вякнул... Так что поляцкие и  НАТОвские  хотелки по  поводу земельных  наделов в Западной Украине, в непокорной Беларуси, нашего Калининграда  (былой Пруссии) — накрылись большим  медным  тезом — и,  похоже, уже НАВСЕГДА.  Браво, Батька А.Лукашенко! Аплодисменты и  нашему  непревзойденному международному Гроссмейстеру  ВВП!!!❗👍
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13 час.

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