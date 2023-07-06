НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ: СТАЛА ИЗВЕСТНА СУДЬБА ПОДАРКА ШОЙГУ ДЛЯ ПРИГОЖИНА

Александр Лесков

👍🤠👍Эти шаги косвенно доказывают, что «мятеж» «вагнеров» был вовсе не мятежом, а удачно прикрытой передислокацией мощной воинской группировки, нашего воинского кулака, поближе к западным Моськам. Прав, похоже, я был в своих соображалках по этому громкому поводу... Ведь «коллективный Запад» проглотил эту (начинённую стрихнином для шакалов и брехливых западных Мосек-журнафлюгеров), приманку — и не поморщился и даже не вякнул... Так что поляцкие и НАТОвские хотелки по поводу земельных наделов в Западной Украине, в непокорной Беларуси, нашего Калининграда (былой Пруссии) — накрылись большим медным тезом — и, похоже, уже НАВСЕГДА. Браво, Батька А.Лукашенко! Аплодисменты и нашему непревзойденному международному Гроссмейстеру ВВП!!!❗👍