Медведев назвал способ сохранения России

Россию можно сохранить, только победив в специальной военной операции (СВО). Такой способ назвал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе выступления с лекцией «Территория смыслов», передает РИА Новости.
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