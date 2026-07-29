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Медведев назвал способ сохранения России

Медведев назвал способ сохранения России

Россию можно сохранить, только победив в специальной военной операции (СВО). Такой способ назвал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе выступления с лекцией «Территория смыслов», передает РИА Новости.

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