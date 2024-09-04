«Славой сыт не будешь». Шаблий заявил, что в случае перехода в UFC потеряет в деньгах

– Вы задумываетесь или позволяете себе задумываться о переходе из Bellator в UFC? – Иногда, конечно, могу себе позволить задуматься, но на сегодняшний день… Мне предлагали, кстати, такой вариант, когда PFL выкупала Bellator.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Атланта» не указала флаг России рядом с фото Миранчука перед матчем с «Шарлотт». Аккаунт сборной России ответил: « Вы потеряли что-то важное»
- Бадоса о реакции людей на вылет Алькараса с US Open: «Критика меня очень удивляет, потому что все мы люди, любой может проиграть в любом круге»
- Джей Ар Холден: «4-я часть «Рокки» – все, что я знал о России до приезда сюда. Единственный источник знаний о стране. Рокки и Иван Драго»
Свежие комментарии