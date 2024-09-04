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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Славой сыт не будешь». Шаблий заявил, что в случае перехода в UFC потеряет в деньгах

– Вы задумываетесь или позволяете себе задумываться о переходе из Bellator в UFC? – Иногда, конечно, могу себе позволить задуматься, но на сегодняшний день… Мне предлагали, кстати, такой вариант, когда PFL выкупала Bellator.

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