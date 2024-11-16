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Закон, порядок, государство

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В Ростовской области полицейские задержали подозреваемого в краже у пенсионера порядка 500 тыс. рублей

В отдел полиции № 8 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону обратился 71-летний пенсионер, который рассказал, что из его квартиры пропала крупная сумма денег в размере порядка 500 000 рублей.

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